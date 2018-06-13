У деда одна отдушина была: В «ДНР» сотрудники «МГБ» прогоняют местных рыбаков (Фото). Новости

В «ДНР» сотрудники «МГБ» прогоняют местных жителей, рыбачивших с удочкой на городских ставках в Макеевке. Людям объяснили, что теперь это будет «заповедная зона», и при этом установили сетки для малька. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Со вчера (11 июня – ред.) на водоем "Ханженково-Северная" приехала машина – джип-внедорожник. В ней 2-е молодых парней в военной форме, которые объезжают вокруг поселковых водоемов "Большой" и "Очистные", прогоняя всех рыбаков, мотивируя это тем, что ловить теперь здесь запрещено. Сегодня же (12 июня) мне удалось с ними поговорить, они сказали, что они с МГБ, и эти водоемы теперь считаются заповедной зоной: нельзя ловить рыбу ни на что вообще. Эти ребята дежурят круглосуточно на водоеме», – пишет местный житель.

Мужчина не понимает, «почему этим занимается МГБ, а не рыбнадзор». При этом он рассказывает, что на воду уже спущены кубы с сетками для малька. «В заповеднике, по ходу, рыбу будут разводить! Насколько я знаю, в заповеднике запрещено заниматься хоздеятельностью. Думаю, отжимают очередной водоем, чтобы денег заработать, рыбу выловить, и бросить», – считает он.

Местные жители в соцсетях отмечают, что знакомы с подобной ситуацией. «Это как у нас. Только ситуация с рыбаками – ходят непонятные молодчики и пытаются сбивать по 50 руб. (21 грн по местному курсу) за ловлю удочкой. Водоем взят в аренду или что-то типа того. Ни документов, ни каких-либо бумаг не предоставляют. Но гоняют исправно. Нет, ну я понимаю, если взяли, очистили, порядок навели, мальком вплотную занялись – тогда еще ладно. Люди бы видели, что ведутся работы, что водоем облагораживают и собираются серьезно что-то разводить. Документы, чеки, отчетность – куда бы ни шло. А так непонятный прессинг неизвестно от каких лиц. И такая ситуация со многими водоемами», – пишет Оксана из Горловки.

Один из макеевчан отмечает, что прогнали его родственника с удочкой, и также подтверждает, что люди в военной форме представились сотрудниками «МГБ». «У деда единственная отдушина была – рыбалка на этом ставке! Прогнали, как кота нашкодившего… Что самое интересное, они отцу ксиву показали… Никому не дают рыбачить! Даже местным», – пишет Сергей.

Люди возмущены подобными действиями сотрудников «МГБ»:

Ирина: «Подумаешь, хозяин птицеферм, магазинов и теплиц станет и собственником водоемов. Предсказуемо, кстати»;

Максим: «Вот вам и народная»;

Надежда: «Уже не знают, на чем наживаться! Скоро посадки платные будут»;

Славик: «Т. е. если я приеду в форме, и скажу, что с МГБ, тоже могу ставок себе взять?».

При этом не все уверены, что это действительно представители «МГБ ДНР». «Сомневаюсь, что это МГБ, кстати. Сейчас любое чудо может в форму нарядиться и права качать», – пишет Татьяна.

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