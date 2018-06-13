Цена агрессии: Россия теряет миллиарды долларов из-за войны на Донбассе. Новости

Россия теряет миллиарды долларов из-за войны на Донбассе, и несет огромные финансовые потери от санкций США и Европейского Союза из-за своей агрессивной политики. Об этом рассказал шведский экономист и старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.
«Россия сейчас более изолирована финансово, чем раньше. Финансовые санкции стоят России примерно 7% ВВП в год. Россия потеряла в течение последних 4 лет около 250 млрд долл. и кредиты, которые ранее были. Это значит стало меньше инвестиций, и экономический рост России остался на уровне 1,5%, никто больше и не ожидает», – говорит он.
«Российская экономика сейчас в печальном состоянии, и лучше не будет. Это значит, что есть жесткие ограничения на военные расходы России. В России было все хорошо, когда в 2008 году рост экономики был 7%, а потом 9 лет практически без экономического роста», – продолжил Аслунд.
Эксперт также отметил, что из России уезжают оппозиционеры, потому что не видят будущего в этой стране, а протестовать россияне не хотят против политики президента РФ, поскольку не надеются на изменения к лучшему. «Путин и его режим – это стагнация экономики РФ. Вопрос, когда россияне поймут, что его политика – не лучший способ развития страны. Уровень жизни в России не повышается из-за того, что РФ ведет войну с Украиной», – сказал аналитик.
«Что мы знаем о российском бюджете – это то, что Крым обходится России в 2 млрд долл. дотаций в год. Мы не знаем, во сколько обходится [военная агрессия РФ] на Донбассе, это неясно, но 4 млрд долл. в год – это финансовые санкции, 7% ВВП – это 10 млрд долл. И Россия в течение последних лет повысила военные расходы на 2% ВВП – это 30 млрд долл.», – сообщил он.
Андерс Аслунд также заявлял, что России выгодно отказаться от поддержки «ДНР» и «ЛНР» и возложить всю тяжесть ответственности за разрушения и экономические последствия вооруженного конфликта на Донбассе на Украину.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»
Читайте также:
- Западные санкции серьезно изменили отношение России к Донбассу, – эксперт
- Донбасс сегодня – это ад, а Луганск – просто анархия: Эксперт о «ДНР/ЛНР» и Путине
- Триллион долларов: «Кремлевский список» США нанесет Путину серьезный удар
- Америка будет вводить санкции, пока РФ не выведет войска из Донбасса, – посол Украины в США
- Украина присоединилась к санкция ЕС против России
- В России отреагировали на новые санкции США
- США ввели санкции против десяти «министров ЛНР и ДНР»
- Трейдеры, которые поставляют сырье из Донбасса в Россию, попали под санкции США
- В Германии предлагают поэтапно отменять санкции против РФ в случае перемирия на Донбассе
- Украина потеряла $ 100 млрд из-за агрессии России, – отчет
Комментарии