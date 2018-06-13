Цена агрессии: Россия теряет миллиарды долларов из-за войны на Донбассе. Новости

Россия теряет миллиарды долларов из-за войны на Донбассе, и несет огромные финансовые потери от санкций США и Европейского Союза из-за своей агрессивной политики. Об этом рассказал шведский экономист и старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

«Россия сейчас более изолирована финансово, чем раньше. Финансовые санкции стоят России примерно 7% ВВП в год. Россия потеряла в течение последних 4 лет около 250 млрд долл. и кредиты, которые ранее были. Это значит стало меньше инвестиций, и экономический рост России остался на уровне 1,5%, никто больше и не ожидает», – говорит он.

«Российская экономика сейчас в печальном состоянии, и лучше не будет. Это значит, что есть жесткие ограничения на военные расходы России. В России было все хорошо, когда в 2008 году рост экономики был 7%, а потом 9 лет практически без экономического роста», – продолжил Аслунд.

Эксперт также отметил, что из России уезжают оппозиционеры, потому что не видят будущего в этой стране, а протестовать россияне не хотят против политики президента РФ, поскольку не надеются на изменения к лучшему. «Путин и его режим – это стагнация экономики РФ. Вопрос, когда россияне поймут, что его политика – не лучший способ развития страны. Уровень жизни в России не повышается из-за того, что РФ ведет войну с Украиной», – сказал аналитик.

«Что мы знаем о российском бюджете – это то, что Крым обходится России в 2 млрд долл. дотаций в год. Мы не знаем, во сколько обходится [военная агрессия РФ] на Донбассе, это неясно, но 4 млрд долл. в год – это финансовые санкции, 7% ВВП – это 10 млрд долл. И Россия в течение последних лет повысила военные расходы на 2% ВВП – это 30 млрд долл.», – сообщил он.

Андерс Аслунд также заявлял, что России выгодно отказаться от поддержки «ДНР» и «ЛНР» и возложить всю тяжесть ответственности за разрушения и экономические последствия вооруженного конфликта на Донбассе на Украину.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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