Путин может вернуть Донбасс, «сохранив лицо», но не сейчас, – аналитик. Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин хочет вернуть неподконтрольные Украине территории Донбасса и может придумать, как это сделать, чтобы «сохранить лицо» при этом, но он будет ждать проведения украинских выборов. Такое мнение высказал шведский экономист и старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

«Путин с удовольствием бы отдал Донбасс, если бы у него были возможности "сохранить лицо" при этом. Он контролирует всю российскую пропаганду, и я уверен, что он может что-нибудь выдумать, достаточно посмотреть Дмитрия Киселева, чтобы понять, что для этого есть огромные возможности», – говорит он.

По его мнению, перспективы урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе в ближайшее время нет, потому что ни у украинских властей, ни в Кремле нет договоренностей и планов, которые «будут работать». «Они не знают, как это сделать. Смотрите на Украину глазами Путина: здесь скоро президентские выборы, через 10 месяцев, а потом, через 6 месяцев, будут парламентские. Можно ли доверять Украине, если новые выборы будут? Я думаю, что в ближайшие 1,5 года и Украина, и Россия очень мало чего могут сделать по поводу этого конфликта», – считает Аслунд.

Он также убежден, что надеяться на «дворцовый переворот» и смену власти в Кремле тоже не стоит. «Я не думаю, что олигархи сейчас имеют власть в России – это круг Путина. Один круг – это его друзья в Санкт-Петербурге, братья Ротенберги, Геннадий Тимченко. Вторая группа – это его друзья, которые сейчас управляют государственными компаниями. Третий круг – это его товарищи-генералы КГБ, особенно Сергей Иванов, Александр Бортников, Николай Патрушев, которые все были начальниками ФСБ», – отмечает аналитик.

Андерс Аслунд также заявлял, что России выгодно отказаться от поддержки «ДНР» и «ЛНР» и возложить всю тяжесть ответственности за разрушения и экономические последствия вооруженного конфликта на Донбассе на Украину. Аналитик также рассказал, что Россия теряет миллиарды долларов из-за войны на Донбассе, и несет огромные финансовые потери от санкций США и Европейского Союза из-за своей агрессивной политики.

Как сообщалось ранее, научный директор фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Алексей Гарань считает, что с действующими украинскими властями президенту России Владимиру Путину не удалось добиться от Украины уступок по Минским соглашениям, в частности, в вопросе предоставления Донбассу особого статуса, поэтому он рассчитывает на смену политических сил в нашей стране в ходе выборов в 2019 году. Эксперт также заявлял, что в избирательной кампании 2019 года Российская Федерация может влиять на ход президентских и парламентских выборов путем обострения ситуации на Донбассе, а также другими методами.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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