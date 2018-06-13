На Донетчине в городах у линии разграничения могут появиться «окна занятости». Новости

В городах вблизи линии разграничения на Донбассе могут появиться «окна занятости». Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-центр Донецкого областного центра занятости.
Как отметили в пресс-центре, в центре занятости прошло обсуждение направлений развития сотрудничества с общественными организациями и международными донорами. При обсуждении наиболее перспективным был определен проект с предварительным названием «Окно занятости». Он предусматривает оборудование в населенных пунктах, приближенных к линии разграничения, рабочих мест рекрутеров. «Окна занятости» призваны упростить коммуникацию между работодателем и соискателем работы, поскольку позволят приблизить услуги по трудоустройству жителям «серой зоны», считают в областном центре занятости.
Как сообщалось ранее, заместитель директора Донецкого областного центра занятости Олег Климович рассказал о ситуации с трудоустройством в регионе с начала 2018 года.
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