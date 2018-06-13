В «Л-ДНР» заявили о начале переговоров по Донбассу в столице Беларуси (Обновлено). Новости

В столице Беларуси начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, к переговорам приступили рабочие подгруппы. Об этом сегодня, 13 июня, сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

В «ДНР» утверждают, что «участники подгруппы по вопросам безопасности приступили к переговорному процессу в столице Белоруссии. На повестку встречи вновь вынесены вопросы соблюдения режима прекращения огня, а также реализация соглашений о разведении сил и средств».

В «ЛНР» заявляют, что приступили к переговорам рабочая подгруппа по вопросам безопасности и рабочая подгруппа по гуманитарным вопросам.

Информацию о начале переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины подтвердили в МИД Беларуси. «В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», – говорится в сообщении.

Напомним, предыдущая встреча Трехсторонней контактной группы состоялась в Минске 30 мая.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория