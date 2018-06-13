Реинтегрировать Донбасс по принципу «малых шагов» не получится, – эксперт. Новости

Реинтеграция Донбасса по принципу «малых шагов», которые предлагаются в так называемом «плане Авакова» по возвращению неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей к мирной жизни под украинской юрисдикцией, нереальна. Об этом рассказала аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.

«Это недееспособная формула, потому что временная администрация и ее правила должны будут работать в одинаковом режиме для всей территории, которая вернется под контроль Украины, потому что от этого будет зависеть, когда там будут проведены выборы, как скоро заработают все службы, начиная с социальной и заканчивая коммунальными предприятиями», – говорит она.

По ее мнению, если это происходит на разных стадиях в разных населенных пунктах, в зависимости от того, когда тот или иной пункт вернулся под контроль Украины, это будет «полный хаос». «Украинская государственная система не отличается особой слаженностью. У нас правая рука не знает, что делает левая – это нормальная ситуация для многих государственных учреждений, а на центральном уровне слабо представляют, как реформа выглядит на самом низком локальном уровне», – отмечает Золкина.

Она убеждена, что механизм реинтеграции должен быть прописан четко, в нем также должны быть определены сроки, когда в Донецкой и Луганской областях могут быть проведены местные выборы, реализована реформа децентрализации и другие ключевые аспекты возвращения регионов к мирной жизни. «На Донбассе – это вопрос, который не терпит разночтений, здесь должны быть единые правила, единая схема. Тогда это можно вписать в действующие в Украине правила», – подчеркнула аналитик.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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