Детские образовательные учреждения Донбасса получат новую мебель. Новости

Детские образовательные учреждения Донбасса получат новую мебель, которую в виде гуманитарной помощи доставили из Беларуси в Украину. Как сообщают «Донецкие новости», об этом во вторник, 12 июня, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

«Это не первая помощь белорусского правительства народу Украины. Существенным отличием от предыдущих грузов является наличие детской мебели для детских учебных учреждений. В этом году на Донетчине возобновят свою работу после капитального ремонта и восстановления повреждений, причиненных во время обстрелов, более 30 школ. В новые классы эта новая мебель будет очень своевременной», – сказал он.

«Со стороны своего министерства мы сделаем все возможное, чтобы логистика прошла на наивысшем уровне, чтобы не было никаких препятствий по доставке. Уже есть договоренность с МВД о сопровождении, ведь на территории Донецкой и Луганской областей много блокпостов», – добавил Тука.

Замминистра МинВОТ уточнил, что в Донецкой области гуманитарный груз с детской мебелью белорусских производителей будут разгружать на базе Международного Комитета Красного Креста, а в Луганской области – непосредственно по учебным учреждениям.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Украине Игорь Сокол рассказал о количестве мебели для образовательных учреждений Донбасса. «Два автомобиля пойдут в распоряжение Красного Креста для распределения на "ту" сторону, а мебель в одинаковом количестве – в Луганскую и Донецкую облгосадминистрации. Это 75 комплектов (парты и два стула) для младшего школьного возраста, 150 комплектов для старшего школьного возраста, по 75 шкафов для тетрадей и литературы и по 44 холодильника, как для школьных, так и для медицинских учреждений. Общая стоимость груза – около 80 тыс. долл.», – проинформировал он.

Как сообщалось ранее, гуманитарный груз общим весом 55 тонн прибыл из Беларуси в Украину 12 июня. Помощь в виде продуктов питания, мебели и холодильников доставят в Краматорск (Донецкая обл.) и в Северодонецк (Луганская обл.).

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