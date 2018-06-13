На Донетчине парень угнал автомобиль и врезался в столб (Фото). Новости

В Селидово (Донецкая обл.) парень угнал автомобиль товарища и попал в ДТП. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Вечером 12 июня в дежурную часть Селидовского отделения полиции поступило сообщение о том, что на одной из улиц города произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ГАЗ-2411. В ходе проверки было установлено, что автомобилем управлял 23-летний местный житель, который только что угнал эту машину у своего товарища.

Владельцем автомобиля оказался 44-летний мужчина, который пояснил, что утром он дал свой автомобиль сыну, чтобы он поехал с друзьями в Курахово. Когда вечером они вернулись, и сын владельца авто зашел домой, чтобы переодеться, его товарищ угнал автомобиль. Однако уже через несколько сотен метров злоумышленник не справился с управлением и столкнулся с опорой линии электропередач. В результате ДТП угонщик не получил значительных телесных повреждений и от госпитализации отказался.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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