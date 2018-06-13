Это абсурд: Аналитик о «плане Авакова» по возвращению переселенцев на Донбасс. Новости

Попытки структурировать политику государства в отношении переселенцев в рамках реинтеграции Донбасса, изложенные в плане министра МВД Украины Арсена Авакова по возвращению неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей к мирной жизни под украинской юрисдикцией, вызывают возмущение. Об этом рассказала аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.

«Первая идея – всячески способствовать возвращению переселенцев на оккупированную территорию. Причем формулировки этого более жесткие – создавать условия, чтобы люди возвращались, потому что они должны вернуться. Когда читаешь эти несколько пунктов, возникает ощущение, что переселенцы вот "прямо должны" вернуться», – говорит она.

«Переселенцы, как и любые другие граждане Украины, никому ничего не должны. Более того, им должно государство, которое свои долги перед ними пока еще не выплатило – социальный долг за то, что люди все бросили, переехали в другие громады, устраивались "с нуля", своими собственными силами», – продолжает Золкина.

По ее словам, министр МВД Украины Арсен Аваков в своем плане по реинтеграции Донбасса считает, что переселенцы «должны вернуться, потому что они являются ретрансляторами позитивных месседжей об Украине». «Это свидетельствует о том, что и министр, и его команда элементарно не понимают, что это абсурд. Переселенец, который устроился, условно говоря в Киеве, бросил на Донбассе жилье, бизнес, еще что-то, нашел здесь работу, не получил при этом никакой помощи от государства, во-первых, все это не бросит, а во-вторых, он не должен за все свои усилия благодарить государство», – считает аналитик.

Она подчеркнула, что те же переселенцы, которые не устроились на подконтрольной Украине территории и терпят постоянные унижения из-за многочисленных проверок, чтобы получать свои законные социальные выплаты и пенсии, также не станут ретрансляторами положительного имиджа украинских властей по возвращении на Донбасс.

«Переселенцы точно не должны быть разменной монетой при возвращении "тех" территорий под контроль Украины. Люди выехали – оставьте их в покое. Государство им ничем, кроме 400 грн в течение нескольких месяцев не помогло, поэтому требовать что-то от них не имеет право», – резюмировала Золкина.

Эксперт также считает, что реинтеграция Донбасса по принципу «малых шагов», которые предлагаются в так называемом «плане Авакова» по возвращению неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей к мирной жизни под украинской юрисдикцией, нереальна

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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