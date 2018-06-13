Полицейские разыскали жителя Лимана, который пропал без вести на неподконтрольной Донетчине. Новости

Полицейские разыскали жителя Лимана (Донецкая обл.), который без вести пропал на неподконтрольной украинским властям территории. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.
В 2014 году правоохранителям Лимана поступило сообщение об исчезновении одного из жителей города. 36-летний мужчина на собственном автомобиле уехал в Донецк, связь с ним пропала после его проверки на блокпосту незаконных вооруженных формирований. С тех пор родные и знакомые ничего не знали о его судьбе.
Благодаря соцсетям он был найден. Как выяснилось, мужчина некоторое время находился в плену НВФ. После освобождения он уехал в Польшу, где и жил до настоящего времени. Почему разыскиваемый ничего не сообщил своим родным о своем местонахождении, он не объясняет. Сейчас его связь с родными возобновлена.
В пресс-службе также отметили, что с начала года сотрудниками Лиманской полиции найдено 9 пропавших без вести. Работа над установлением местонахождения еще 26 продолжается.
Читайте также:
- Украину посетят эксперты ООН по борьбе с исчезновениями людей
- В зоне ООС разыскивают двоих военнослужащих, пропавших после боя
- Родственники пленных и пропавших без вести рассказали о поиске своих родных
- На Донбассе за время конфликта без вести пропали 56 детей
- На Донбассе пропали без вести около 4 тыс. человек, – правозащитники
Комментарии