Ситуация в пунктах пропуска днем 13 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 13 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Анна: «12:00. Блокпост Майорск. По состоянию на 11:00 утра. Выезд. 110 легковых авто. 31 автобус. 150 человек пешеходной очереди».

КПВВ «Марьинка»:

Андрей: «9:27. "Каргилл": в сторону Донецка 50-60 авто на 8:20. Марьинка в Донецк – никого. Украина, "нулевой" в сторону Курахово: около 40 авто, очень большая пешая очередь на 8:50»;

«Vip»: «11:12. Украинский пост – 20 минут. ДНР – 2 часа без движения».

КПВВ «Новотроицкое»:

Арсений: «9:49. 35 машин в Еленовке»;

Геннадий: «11:09. В Еленовке 20 минут назад в Донецк 20 машин и человек 80 пеших. В Волноваху – машин 80, 5 льготы, пеших – 6 автобусов и еще на остановке толпа стояла, ждали еленовский бусик»;

Роман: «13:02. Еленовка: очередь движется слабо. В Украину машин 40-50, заезд в среднем минут 30. Но, правда, запускают в два ряда по 20 авто»;

Андрей: «14:19. Еленовка в Мариуполь: машин 30. Еленовка в Донецк: прилично машин, но не катастрофа».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

Читайте также: