Гуманитарную помощь от Беларуси доставят на Донбасс. Новости

Гуманитарную помощь от Беларуси в виде продуктов питания, мебели и холодильников доставят в Краматорск (Донецкая обл.) и в Северодонецк (Луганская обл.). Как сообщают «Донецкие новости», об этом во вторник, 12 июня, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Александр Худолеев.

«В состав гуманитарного груза вошли продукты питания, мебель, в т. ч. детская мебель и холодильники. В прошлом году мы ограничились разгрузкой груза в г. Киеве, в представительстве Международного Комитета Красного Креста (МККК). Сейчас у нас три пункта назначения», – сказал он.

«Один из них – это склады МККК в Украине в Киеве, где продукты питания будут сформированы в продуктовые наборы, которые будут розданы нуждающимся. И мы проследуем в Харьков, из Харькова – в Краматорск и Северодонецк, где комплекты мебели и холодильники будут предоставлены нуждающимся», – добавил Худолеев.

Замминистра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь подчеркнул, что доставка белорусской гуманитарной помощи в Украину является практической реализацией инициативы президента Республики Беларусь Александра Лукашенко по оказанию помощи украинским жителям, проживающим в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. Ее доставят в рамках договоренностей, достигнутых с президентом Украины Петром Порошенко в ходе встречи двух лидеров в июне 2017 года.

Как сообщалось ранее, гуманитарный груз общим весом 55 тонн прибыл из Беларуси в Украину 12 июня.

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