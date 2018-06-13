И Москва, и Киев предприняли серьезную попытку найти решение по Донбассу, – политолог. Новости

Официальные власти России и Украины предприняли серьезную попытку найти решение по Донбассу на встрече глав МИД стран-участниц «Нормандского формата», но подходящая формула урегулирования вооруженного конфликта пока не найдена. Об этом заявил политолог-международник Олег Волошин.

«Сам факт встречи – это уже достижение, потому что альтернатива даже самым нерезультативным переговорам – это война. У нас нет другого варианта, кроме как пытаться договориться с Россией, нравится это кому-то или нет. Формулы по восстановлению суверенитета Украины на Донбассе и в Крыму или формулы, которая просто остановит кровопролитие, без договоренности с Россией, не существует», – говорит он.

«Ни американцы, ни НАТО, никто другой за Украину эту проблему не решит. Пока мы не найдем формулу, которая бы устроила и Москву, и Киев, западные партнеры ничего не смогут урегулировать», – продолжил Волошин.

По его мнению, до встречи глав МИД в «Нормандском формате» были большие опасения, что по ряду причин, одна из которых предстоящие президентские выборы в Украине, Россия могла выйти из переговорного процесса и устроить эскалацию на Донбассе. «Возможна эскалация на Донбассе, как с российской стороны, так и с украинской, потому что у нынешней власти тоже есть свой интерес использовать это, чтобы отменить выборы, шансов на победу в которых у действующего президента не так много», – считает он.

Политолог убежден, что под давлением международных партнеров и Москва, и Киев предприняли серьезную попытку найти решение по урегулированию конфликта на Донбассе. «Но пока не будут какие-то решения вынесены на уровень глав государств, все это будет просто сигналом о том, что пока таких решений нет. Я уверен, что министры не будут затягивать. Как только будет понимание, что Киев и Москва готовы серьезно договариваться, сразу этот вопрос будет вынесен на уровень встречи Порошенко и Путина», – резюмировал эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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