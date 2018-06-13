Миротворцы на Донбасс: В чем состоит контрплан России. Новости

План России по размещению миротворцев для охраны миссии ОБСЕ ведет к заморозке конфликта на Донбассе. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Андрей Каракуц.

Прежде всего, эксперт пояснил, с чем связан длительный перерыв перед встречей министров иностранных дел в Нормандском формате. «Это связано с выборами президента во Франции, потом были выборы в парламент Германии, затем были выборы в России. Соответственно, возник этот затянувшийся период, когда не была сформирована группа, которая будет вести переговоры. Ну, и российская сторона заявляла, о чем говорить, так как она не идет ни на какие уступки», – сказал Каракуц.

Он также пояснил, почему встреча глав МИД произошла именно сейчас, в июне 2018 года. «Здесь новые игроки, и надо смотреть, кто именно организовал этот саммит – немцы. Министр иностранных дел Маас недавно был на Донбассе, соответственно, у них сложилось свое впечатление и они, Германия и Франция как нейтральные участники процесса уже были готовы предлагать какие-то инициативы», – уточнил Каракуц.

Эксперт напомнил, что последняя встреча глав Нормандской четверки была в октябре 2016 года, когда российская сторона выдвинула свои требования по реализации Минских соглашений. И лишь в сентябре 2017 года, под давлением США, Российская Федерация предложила контрплан на план президента Украины Петра Порошенко о том, чтобы ввести на Донбасс миротворческую миссию ООН. «И в этом плане было только одно – эта миссия должна заниматься охраной ОБСЕ. То есть это можно, конечно, назвать миротворческой миссией, однако это миссия, которая заморозит конфликт», – считает эксперт.

Он добавил, что у Канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу Донбасса своя позиция, и она надеется, что сможет принести в этот регион мир благодаря дипломатии.

По мнению аналитика, миротворческая миссия по отношению к Минским соглашениям – это абсолютно новый этап, и именно поэтому пытаются принять решение о ее размещении официальной резолюцией совета безопасности ООН. «То есть это должно быть одобрено самым высшим органом в сфере безопасности в мире и позволить этому процессу быть легитимным. То что Россия говорит, что это не соответствует Минским соглашениям – это идет дипломатическая игра», – подчеркнул Каракуц.

Он констатировал, что Минские соглашения имеют очень много пунктов, в которых не прописано, как их вообще реализовывать. «Если брать их как план действий, в любом случае регулирования не получится. И Российская Федерация признает необходимость того, что нужно размещать миротворцев, и тут как раз идет объяснение, что они необходимы для охраны миссии ОБСЕ. Это стоит рассматривать как дополнительный слой, который будет как раз реализовывать Минские соглашения. То есть в данной ситуации, если это будет принято на Совбезе ООН, то это не будет противоречить Минским договоренностям», – резюмировал эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио Свобода»

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