Автономия: В каком формате реальны миротворцы на Донбассе. Новости

Российская Федерация согласна вернуть территорию Донбасса, которая в настоящее время не контролируется украинской властью. Так считает старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Андрей Каракуц.

«Россия согласна, чтобы население ОРДЛО* было в составе Украины, имело там определенные автономные полномочия. Но каким образом вернуть, здесь Российская Федерация, если не брать их план относительно миротворцев только для охраны ОБСЕ, может пойти лишь на план... постепенного разворачивания миссии ООН. То есть, грубо говоря, сначала это будет миссия, которая стоит на границе, в районе соприкосновения между ОРДЛО и подконтрольной Украине частью. Затем это будет полицейская миссия, которая зайдет и будет охранять правопорядок. И лишь на последнем этапе, когда уже будут приняты все законы, которые будут гарантировать автономию, языковую автономию, какие-то специальные права на голосовании [на выборах], лишь тогда РФ может согласиться на передачу контроля на [украино-российской] границе», – считает эксперт.

Каракуц подчеркнул, что для России очень важно, чтобы эти территории в то же время остались под их контролем. «То есть вариант переходной администрации, когда чиновники ООН будут руководить процессами, их не устраивает. Им важно, чтобы местные общественные организации, которые они воспитывают, чтобы они остались. Может быть, под другими названиями, под руководством других людей, но в то же самое время, чтобы они сохранили связь с Российской Федерацией», – поясняет аналитик.

Он считает, что для России невозможно допустить разрыва того, что она уже инвестировала, «а инвестировала она как раз, в первую очередь, в гуманитарную сферу и демографический капитал».

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио Свобода»

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