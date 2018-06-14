С целью фильтрации: В Донецке риелторам закрыли доступ в «единый регистрационный центр». Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке риелторам закрыли доступ к услугам «единого регистрационного центра», в котором, в том числе, оформляют документы по сделкам купли-продажи недвижимости. Об этом говорится в местной газете.

«С 1 июня по 1 сентября временно введена норма, что риелторы, работающие по доверенности, должны обращаться не в ЕРЦ, а в территориальные отделы или регистрации вещных прав, или отделы технической инвентаризации недвижимости (БТИ). Более того, для ускорения процесса по обработке документов они могут оплатить по двойному или тройному тарифу, тем самым получив услугу в 2 или 3 раза быстрее», – уточнила в видеосюжете «министерства юстиции ДНР» его пресс-секретарь Екатерина Игнатова.

Она акцентировала, что в районных отделах будут обслуживать только «официальных» риелторов. При обращении они должны предоставить «документ» о своей регистрации в «министерстве доходов и сборов» как частный предприниматель или как юрлицо.

Игнатова подчеркнула, что эта ограничительная норма установлена только для «единого регистрационного центра» Донецка. В других городах, где открыты «ЕРЦ» (Горловка, Макеевка, Енакиево, Харцызск и пгт Старобешево), работа продолжается в прежнем режиме.

Пресс-секретарь заверила, что если же человек не риелтор, а занимается оформлением недвижимости своих родственников и действует тоже по доверенности, то он может продолжать обращаться в «ЕРЦ».

При этом в «минюсте» умалчивают причины таких действий. Но как рассказала «Донецким новостям» на условии анонимности одна из местных риелторов, их «блокирование» в «едином республиканском центре» вызвано тремя мотивами.

«Во-первых, тем самым руководство "ЕРЦ" расписалось в своей неспособности урегулировать бешеные очереди, которые здесь буквально с появления "ЕРЦ". Люди приходили сразу после окончания комендантского часа, сами вели запись живой очереди. И это только затем, чтобы попасть в центр и записаться на взятие талона на прием. Т.е. не взять талон и пойти обслуживаться, как мы привыкли в довоенное цивилизованное время, а выстоять ни один день, приходя на переклички в самообразовавшейся очереди (а пропустишь перекличку – место в очереди теряешь), чтобы только записаться у регистратора на день, когда можно получить талон. И уже потом прийти в этот день к открытию "ЕРЦ", опять же отстоять очередь и получить талон с датой, когда тебя смогут обслужить. В день выдается до 100 талонов, а желающих в десятки раз больше. Поэтому можете себе представить, что там творилось. Люди месяцами не могли попасть в "ЕРЦ". По моим наблюдениям, примерно треть в этих очередях составляли именно риелторы (чаще – их представители, которые за деньги стояли в очереди). Другие коллеги решали этот вопрос за взятки через сотрудников центра. А теперь выкинули риелторов – типа "побороли" очередь», – считает дончанка.

«Этот "ЕРЦ" – единственный в Донецке, здесь можно одновременно оформить ряд процедур по тем же квартирам (техпаспорт, сменить право собственника и пр.). Поэтому, если бы не очереди, то идея "единого окна" удобна. Само помещение просторное, модернизированное, оснащено терминалом, где сразу можно было оплатить "пошлины" и пр. Теперь же мы, риелторы, должны вернуться в старое БТИ на ул. Кобозева, в тесное, душное помещение, где, уверена, начнутся новые столпотворения и "тайные" очереди. Это если нужно переоформить техпаспорт квартиры. А если зарегистрировать квартиру в "ДНР" (а без этого невозможно сейчас ни продать, ни купить здесь недвижимость), взять справку об отсутствии обременений на квартиру, то это уже нужно бежать в "регистрационную палату"», – продолжила риелтор.

Так выглядит талон на очередь за талоном

Вторая причина, по ее мнению, – попытка отфильтровать «нелегальных» риэлторов, работающих «самих на себя» и не зарегистрировавшихся в «ДНР». «Теперь в БТИ, в палате по "регистрации имущественных прав" нас будут фильтровать, проверять все наши отчисления в "республику" и, наверное, обрабатывать. Ну, и не забудут дополнительной "данью" обложить. Например, и в БТИ, и в "палате" также была двойная очередь: одна – взять талон на обслуживание, вторая – для сдачи пакета документов. А это все та же основа для взяток. Правда, обещают ускоренное рассмотрение документов за тройную оплату "пошлины" – это хорошо, но посмотрим, во что это выльется на практике», – высказала свои опасения собеседница.

Ну и третья причина – период отпусков сотрудников «ЕРЦ». «Всем известно, что причина проблем работы в "ЕРЦ" – нехватка сотрудников. А их дополнительно не набирают, потому что в "бюджете" нет денег на их оплату. И то, что риелторов "отогнали" от центра именно на летний период (с 1 июня по 1 сентября), думаю, связано, в том числе, и с отпускным периодом. Просто в это время рук на оформление документов станет еще меньше», – резюмировала риелтор.

Напомним, «единый регистрационный центр», предоставляющий услуги по принципу «единого окна», был открыт в Донецке в ноябре 2017 года. Здесь оформляют техпаспорта на недвижимость вместо БТИ (бюро технической инвентаризации), а также «регистрируют» недвижимость, в частности, после сделок купли-продажи.

Несмотря на заявления «властей ДНР» о решении проблемы с очередями за оформлением технических паспортов и регистрации квартир, сохраняются огромные очереди и ограничения в выдаче талонов, люди занимают очередь за талонами в 5 утра. В день их выдают до 100 шт., лимит обусловлен недобором персонала. После подачи документы оформляются по «нормам» до 120 дней, хотя на практике – до 4-х месяцев. Несмотря на многочисленные просьбы жителей, в «ЕРЦ» нет дополнительной платной услуги по ускорению процесса.

При этом при покупке-продаже квартиры в «ДНР» придется дополнительно заплатить до 20% от сделки. Кроме того, если в довоенный период стоимость услуг агентств недвижимости выражалась в проценте от сделки, то сейчас, при «ДНР», цена фиксированная – от тысячи долларов.

Как отмечалось, все сделки, совершенные с недвижимостью на неподконтрольной Украине части Донбасса не являются легитимными, и квартиры будут возвращены изначальным владельцам после восстановления целостности страны.