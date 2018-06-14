Для посещения незаконно заключенных украинцев: Украинский омбудсмен отправилась в РФ (Фото). Новости

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отправилась в Россию, чтобы посетить незаконно заключенных украинцев. Об этом 13 июня сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter.

«Во исполнение моих договоренностей, именно в эти минуты Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно заключенных украинцев. Попросил передать слова нашей поддержки», – написал Порошенко.

Президент считает, что политзаключенные вернутся домой. «С вами Украина и весь демократический мир. Совместными усилиями мы обязательно вернем всех наших домой!», – написал Порошенко.

Как сообщила Людмила Денисова на своей странице в Facebook, сначала она направится в Москву. «Через несколько минут отправляется поезд... Едем к незаконно заключенным в РФ украинцам. Первое место – Москва», – рассказала Денисова.

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к вице-президенту Международного Комитета Красного Креста Жилю Карбонье с просьбой проверить условия содержания граждан Украины в тюрьмах и СИЗО на неподконтрольных украинским властям территориях.