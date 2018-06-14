В штабе ООС рассказали об оптимизации блокпостов на Донбассе (Видео). Новости

Для борьбы с незаконным перемещением оружия, боеприпасов и контрабанды Объединенные силы активно применяют мобильные блокпосты. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как отмечают в пресс-службе, по решению командующего Объединенных сил Сергея Наева в зоне безопасности проводятся мероприятия по оптимизации и совершенствованию системы блокпостов. Основная цель этих мероприятий заключается в уменьшении неудобств для простых граждан при перемещении по дорогам Донецкой и Луганской областей.

При введении соответствующих усиленных режимов или в соответствии с изменениями в обстановке (в том числе по полученной оперативной информации) на необходимых дорожных направлениях, полевых дорогах осуществляется усиление правоохранительных сил и средств Национальной гвардии Украины и Национальной полиции Украины, которые входят в состав Объединенных сил, за счет мобильных блокпостов (мобильных патрулей).

Мобильные блокпосты и мобильные патрули активно применяются для недопущения незаконных действий по перемещению оружия, боеприпасов, контрабанды дорогами Донецкой и Луганской областей.

В штабе сообщают, что в результате оптимизации системы блокпостов уменьшаются неудобства для граждан, устраняется коррупционная составляющая пересечения блокпостов, а злоумышленников ждет сеть контрольных проверок, которая наращивается быстро и неожиданно.