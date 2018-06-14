Ситуация в пунктах пропуска утром 14 июня: проезда ожидали 135 автомобилей. Новости

Сегодня утром, 14 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 13 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 42,5 тыс. человек и 5,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 10205 человек и 1250 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 10135 человек и 1835 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8405 человек и 1595 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4210 человек и 920 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9584 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 135 автомобилей:

КПВВ «Майорск» – 10/10;

КПВВ «Марьинка» – 40/0;

КПВВ «Новотроицкое» – 5/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Юлия: «8:29. Из Курахово пешие сразу на проверку, машин 0, на ДНР-посту на въезд машин порядка 100».

КПВВ «Новотроицкое»:

Виктор: «7:26. Еленовка в Мариуполь: очередь от поворота».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.