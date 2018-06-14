В «ДНР» микроавтобус столкнулся с автомобилем: Есть погибшие. Новости

В «ДНР» произошло смертельное ДТП. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Согласно сообщению, авария произошла 14 июня в 05:56 на автодороге «Донецк-Дебальцево», участок при въезде в Углегорск. При столкновении легкового авто Renault Logan и микроавтобуса Mersedes Sprinter в легковом автомобиле погибли 2 и пострадали 3 человека.

«Спасатели ГПСО Енакиево извлекли двух пострадавших из автомобиля и передали их сотрудникам "скорой медицинской помощи" для дальнейшей госпитализации. Водитель легкового автомобиля был госпитализирован медицинскими работниками. Водитель микроавтобуса не пострадал», – утверждают в пресс-службе.

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