В «ДНР» микроавтобус столкнулся с автомобилем: Есть погибшие. Новости

В «ДНР» произошло смертельное ДТП. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».
Согласно сообщению, авария произошла 14 июня в 05:56 на автодороге «Донецк-Дебальцево», участок при въезде в Углегорск. При столкновении легкового авто Renault Logan и микроавтобуса Mersedes Sprinter в легковом автомобиле погибли 2 и пострадали 3 человека.
«Спасатели ГПСО Енакиево извлекли двух пострадавших из автомобиля и передали их сотрудникам "скорой медицинской помощи" для дальнейшей госпитализации. Водитель легкового автомобиля был госпитализирован медицинскими работниками. Водитель микроавтобуса не пострадал», – утверждают в пресс-службе.
Читайте также:
- В «ДНР» рассказали о ДТП за выходные
- ДТП в «ДНР»: В Макеевке на перекрестке столкнулись авто (Фото)
- ДТП в «ДНР»: Столкнулись «Лексус» и «КИА» (Фото)
- На пустой дороге: В неподконтрольном Донецке столкнулись две маршрутки (Фото)
- В неподконтрольном Донецке парень с девушкой разбились на мотоцикле, – соцсети (Фото)
- ДТП в неподконтрольном Донецке: Занявший место «Моторолы» – в реанимации (Видео)
- В «ДНР» оформляли ДТП: В Донецке оборвалась контактная сеть троллейбуса
Комментарии