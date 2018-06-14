Тихое возвращение: Гримчак о соцвыплатах в населенных пунктах «серой зоны». Новости

Исключение трех населенных пунктов Гладосово и Травневое (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) и Новоалександровки (Попаснянский р-н, Луганская обл.) из списка неподконтрольных Украине территорий означает то, что в ближайшее время все социальные выплаты будут здесь восстановлены. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Гримчак.

«Последствия в том, что происходит тихое возвращение населенных пунктов и люди, которые там проживают, снова получат те права, которые есть у других граждан Украины, которые проживают на подконтрольной Украине территории. Все», – сказал он.

По его словам, когда будут восстановлены социальные выплаты в населенных пунктах, которые официально теперь находятся под контролем Украины, неизвестно. «Наше министерство не занимается социальными выплатами. Этим нужно интересоваться в Минсоцполитики, а лучше – у местных подразделений. Но я думаю, что в ближайшее время все выплаты будут восстановлены», – отметил Гримчак.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины исключил 2 населенных пункта в Донецкой области и 1 – в Луганской из перечня населенных пунктов, в которых органы государственной власти Украины временно не осуществляют свои полномочия.

31 мая народный депутат Украины Наталья Веселова сообщила, что на Донетчине жители села Травневое (Бахмутский р-н), которое вернулось под контроль украинских властей в 2017 году, не получают пенсии в связи с проверками переселенцев несколько месяцев.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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