Логистический центр в Зайцево превращен в коррупционный перевалочный центр, – Тука (Фото). Новости

Гуманитарно-логистический центр в Зайцево (Донецкая обл.) превратился в коррупционный. Об этом сегодня, 14 июня, на своей странице в Facebook заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
По его словам, центр уже месяц не работает. «Мне стыдно за то, что мы не смогли навести порядок в гуманитарно-логистическом центре, который местные власти превратили в коррупционный перевалочный центр. И, если я не смог навести порядок, то я с удовольствием докладываю о том, что уже месяц этот центр просто не работает. Хоть и стыдно признавать собственное бессилие, но лучше так, чем перевалка», – написал Тука.
«Логистический центр временно прекратил свою работу после обнародования ряда материалов, в которых рассказывалось о том, что местными дельцами ГЛЦ превращен в перевалочную базу. Радует!», – также отметил он.
Замминистра рассказал и о своем визите на КПВВ «Майорск». «По словам пограничников, в последнее время существенно возросло количество подростков, которые приезжают поступать в университеты на контролируемую территорию», – сообщил Тука. Он также сказал, что доволен наличием информационных материалов по вступлению в университеты.
Кроме того, замминистра отметил, что начаты работы по благоустройству КПВВ и что на дорогах ведутся ремонтные работы.
Как сообщалось ранее, средь бела дня в логистическом центре на контрольно-пропускном центре «Майорск» на рынке ящиками отгружают товар. Хотя оптовая торговля здесь – под запретом.
В международной организации Transparency International, занимавшейся исследованием способов торговли с неподконтрольными территориями, подтверждают: логистический центр работает в обход утвержденных норм.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проверят заявление главы Зайцевской военно-гражданской администрации Владимира Веселкина о незаконной торговле с «ДНР» через гуманитарно-логистический центр, расположенный в районе КПВВ «Майорск».
Глава военно-гражданской администрации Зайцево Владимир Веселкин рассказал, что через логистический центр на КПВВ «Майорск» идут поставки товаров в магазины неподконтрольного Донецка с оплатами «пошлин» на «таможне» «ДНР» и договоренностями с представителями региональных украинских властей.
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