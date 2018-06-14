В Донецке ранен мирный житель, – «ДНР». Новости

В «ДНР» заявили о ранении мирного жителя Донецка. Об этом сегодня, 14 июня, сообщил «глава администрации» Петровского района Донецка Максим Жуковский, передают местные интернет-ресурсы.

«Вчера вечером (13 июня – ред.) в 19:25 житель поселка Александровка 1992 года рождения ранен в результате обстрела со стороны ВСУ», – утверждает Жуковский.

Он уточнил, что пострадавший получил осколочные ранения левого бедра и правой лопаточной области. Пострадавший был госпитализирован в больницу №14 в Донецке. На данный момент его жизни ничто не угрожает.

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