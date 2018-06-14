Это моя область: Гримчак о своем возможном назначении губернатором Донетчины. Новости

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Гримчак не против, если президент Украины Петр Порошенко назначит его на пост главы Донецкой областной военно-гражданской администрации. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Я сам – донецкий. Это моя область, моя земля, мои земляки, и мне больно от того, что там происходит. Наверное, согласился бы. Но я считаю, что президент, он со своей стороны примет это решение. Каким бы оно ни было, оно будет правильным» – сказал Гримчак.

Ранее сообщалось, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак заявлял, что в случае необходимости мог бы возглавить Донецкую областную гражданско-военную администрацию после отставки Павла Жебривского.

Напомним,11 июня, губернатор Донецкой области Павел Жебривский объявил о своем уходе с поста председателя Донецкой ОВГА. Появились сообщения, что его преемником станет заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак.

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