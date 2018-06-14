Сводка из зоны ООС за 13 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 33 обстрела украинских позиций, 11 раз – с применением артиллерии калибром 122 мм, минометов калибрами 120 мм и 82 мм, 4 украинских военнослужащих были ранены. Об этом сегодня, 14 июня, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

На Луганщине, в районе населенных пунктов Новотошковское, Новоалександровка и Новозвановка, противник безрезультатно пытался вытеснить украинские подразделения с выгодных оборонительных позиций.

На горловском направлении интенсивные боевые действия продолжались преимущественно с применением стрелкового оружия в районе населенных пунктов Гладосово и Зайцево.

На донецком направлении в районе Авдеевки незаконные вооруженные формирования вели огонь из минометов.

На мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Талаковка и Водяное.

Также сообщается, что в течение ночи текущих суток, 14 июня, противник один раз применил тяжелое вооружение по позициям сил ООС из района населенного пункта Докучаевск.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики из тяжелых орудий обстреливали Докучаевск. В результате этого поврежден жилой дом. Также в результате ночных обстрелов со стороны украинских силовиков в селе Коминтерново (после переим.: Пикузы – ред.) поврежден частный дом по улице Черняховского, а на улице Ахматовой – линия электропередач. Без света из-за этого остаются порядка 60 домов».

Также в «ДНР» сообщают о ранении мирного жителя в Донецке.

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Донецкий и Калиново и села Калиновка. Огонь велся из минометов калибром 120 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия».