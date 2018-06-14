Для продвижения по теме Донбасса неплохо: Эксперт о назначении Суркова . Новости

Если президент России Владимир Путин оставил за своим помощником Владиславом Сурковым кураторство «ДНР» и «ЛНР», что, скорее всего, так и есть, это положительно отразится на переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе со спецпредставителем США Куртом Волкером. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины, директор Центра исследования России Владимир Огрызко.

«Это означает, что как Путин решал вопросы, так он их и будет решать дальше, а его посполитые – в лице помощников, или советников, или консультантов просто будут выполнять техническое задание, которое им будут ставить. Всего на всего. Это традиция, когда есть царь и есть все вокруг», – сказал он.

«Если Путин его снова назначил быть смотрящим над Украиной, безусловно, он эту линию (переговоры с Куртом Волкером, – прим.) продолжит далее. С точки зрения стратегических раскладов – это назначение логичное. Они с Волкером, как минимум, нащупали элементарные подходы, как смотреть на проблему. Это уже хорошо. На все идет время. В данном случае если был бы назначен мистер Икс, там – Иванов Иван Иванович, то для того, чтобы войти в ситуацию, понять, что и как происходит, наладить тот же контакт с Волкером, на это ушли бы месяцы», – продолжил Огрызко.

По его мнению, если Путин оставил за Сурковым кураторство «ДНР» и «ЛНР», то это положительно отразится на переговорах с США по возвращению Донбасса под украинскую юрисдикцию. «В этом контексте, если его опять назначили, и "нарезали" этот аспект, то это для продвижения по теме [Донбасса] будет неплохо», – резюмировал дипломат.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин вновь назначил Владислава Суркова своим помощником. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля 13 июня.

Напомним, Суркову прочили отставку после выборов президента России. Комментируя возможную отставку Суркова специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что урегулировать вооруженный конфликт на Донбассе в ходе переговоров с Россией можно будет, если ее представитель в этих переговорах будет иметь непосредственный контакт с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что, по мнению российского оппозиционера и политолога Леонида Гозмана, отставка куратора «ДНР» и «ЛНР» и помощника президента России Владислава Суркова, скорее всего, состоится, но вряд ли его замена принесет пользу вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

Также российский политолог Дмитрий Орешкин заявлял, что помощник президента России Владислав Сурков потерял влияние на «ДНР» и «ЛНР», проиграв соревнования за контроль над «республиками» ФСБ РФ, и его отставка будет вполне логичной.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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