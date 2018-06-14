Песчаный замок: Почему «план Авакова» не подходит Донбассу. Новости

Отказ от Минских договоренностей делает любой план по возвращению неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей под украинскую юрисдикцию непризнанным на международном уровне. Об этом заявил политолог Кирилл Молчанов, комментируя план министра МВД Украины Арсена Авакова по возвращению Донбасса к мирной жизни.

«Отсутствие какого-то рационального зерна состоит в том, что там все основывается на том, что под каким-то внешним давлением в ближайшее время Россия выведет из Донбасса свои войска. Откуда у него (Арсена Авакова, – прим.) такая информация, мне непонятно, но он об этом говорит постоянно. Все основывается на каком-то третьем факторе: после того, как это произойдет, будем делать это. А если не произойдет? Все это разрушается, как песчаный замок», – отмечает Молчанов.

Он подчеркнул, что отказ от Минских договоренностей делает любой план по возвращению Донбасса непризнанным на международном уровне. «Было недавнее заявление и Меркель, и Макрона, и встреча глав МИД "Нормандской четверки", где все сказали, что альтернативы Минским соглашениям, как плану, нет. Могут быть дополнения к нему, возможны дополнительные "дорожные" карты, привлечение миротворческой миссии ООН, но сам текст и эти пункты никто никуда не дел, кроме Авакова. Поэтому я уверен, что никакой поддержки его идеи не получат», – сказал эксперт.

Политолог также считает, что прогресса в вопросе возвращения неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей к мирной жизни и под украинской юрисдикцией можно ожидать исключительно после президентских выборов, но это не будет зависеть от того, кто из кандидатов победит.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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