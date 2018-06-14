Дипломатический бойкот: В России стартует финал Чемпионата мира по футболу. Новости

Чемпионат мира по футболу, финальная часть которого сегодня, 14 июня, начнется в России, из-за агрессии в Украине и в Сирии, а также из-за отравления семьи Скрипалей в Великобритании призвали бойкотировать ряд стран – Великобритания, Канада, Австралия, Польша, Исландия, Финляндия и Украина.

Речь идет о политическом бойкоте со стороны властей этих стран, на сборные по футболу или болельщиков он не распространяется.

Прибыть на Чемпионат мира по футболу в Москву согласились президенты Азербайджана, Белоруссии, Боливии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Руанды, а также представители непризнанных «республик» Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщалось ранее, по мнению российского оппозиционера Леонида Гозмана, серьезное обострение вооруженного конфликта на Донбассе после Чемпионата мира по футболу, маловероятно, потому что президенту РФ Владимиру Путину не нужна сейчас «победоносная война», но Украине нужно «готовиться ко всему».

В то же время замминистра МинВОТ Георгий Тука считает, что эскалация конфликта на Донбассе возможна после окончания мундиаля, но гораздо опаснее то, что к власти на будущих президентских и парламентских выборах в Украине попытаются пробиться пророссийские политические силы.

Как заявлял спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, Россия ограничит въезд из «ДНР» и «ЛНР» на период проведения Чемпионата мира по футболу с 1 июня по 17 июля. В то же время в «ДНР» 12 июня утверждали, что перевозчики, выполняющие пассажирские перевозки в города Российской Федерации, принимающие Чемпионат мира по футболу, осуществляют движение в соответствии с ранее утвержденными расписаниями движения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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