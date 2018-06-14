Я дал две кандидатуры, – Жебривский о своем преемнике. Новости

Жебривский предложил президенту Украины две кандидатуры в качестве своих преемников. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 июня, в ходе пресс-конференции в Краматорске (Донецкая обл.) сообщил Павел Жебривский (на фото), 13 июня освобожденный с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению указом президента Украины.

Жебривский рассказал о причинах своей отставки. «Это единственный вопрос, о котором я думаю с субботы (9 июня – ред.), когда поддал рапорт об отставке – думаю, как сказать так, чтобы никого не обидеть. Во-первых, это мое личное решение. Оно, безусловно, согласовано с президентом», – сказал Жебривский.

Второй причиной он назвал «симбиоз всяких подводных течений».

Также он заявил, что «на этом этапе свою миссию выполнил», и выразил уверенность, что в области остается хорошая команда, есть программа и есть финансовый ресурс.

Кроме того, на встрече с президентом Украины Петром Порошенко губернатор Донетчины обсуждал своего преемника. «Я дал две кандидатуры, не хочу называть их фамилии. Их кандидатуры сейчас рассматривают», – сказал он.

«Кстати, если будут какие-либо инсинуации, что меня отправили в отставку, меня "съели", на меня "наехали"… Уже то, что на сегодняшний день продолжаются консультации по преемнику, говорит о том, что никто не готовил мою отставку. И это еще одно доказательство того, что это мое сознательное решение», – считает Жебривский.

Читайте также: