Товарищ Лавров, извините! Эксперт о «формуле Штайнмайера» и «Нормандской четверке». Новости

Встреча глав МИД стран-участниц «Нормандского формата» показала, что Кремль не готов договариваться о возвращении неподконтрольных украинскому правительству территорий Донбасса под контроль Украины и о миротворческой миссии ООН. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины, директор Центра исследования России Владимир Огрызко

«Если Лавров вспоминает давно "умершую" "формулу Штайнмайера", это свидетельствует только о том, что он никоим образом не собирается менять позицию. Ему из Кремля сказали: стоим на том же, повторяем то же самое и ходим по 25 разу по тому же самому кругу», – говорит он.

«Мы ее не реанимировали. Мы должны максимально четко давать понять, что это не вчерашний, а позавчерашний день. Обсуждать эту тему таким образом [в "Нормандском формате"] означает возвращаться назад. "Формула Штайнмайера" означает "сначала выборы, потом – все остальное"», – продолжил Огрызко.

По его мнению, по сути, Россия хочет получить от Украины выполнение политической части Минских договоренностей в части предоставления Донбассу особого статуса и проведения местных выборов, «а с войной потом разберемся».

«Это просто перевернуть все вверх дном. Проблема не в том, что Лавров возвращается на позавчерашние позиции, а в том, что наши западные партнеры, и мы не смогли этого добиться, не сказали ему: "Товарищ Лавров! Таким образом мы играться с вами не будем. Мы 1,5 года не встречались и что толку? Мы продвинулись вперед? Нет. Мы решили какой-то ключевой вопрос в Минских соглашениях? Нет. Так извините, у нас есть более важные дела, чем сидеть и тратить напрасно время". Пока этого прессинга не будет, прогресса не будет», – прокомментировал эксперт.

Дипломат также считает, что в Российской Федерации хотят использовать ввод миротворческой миссии ООН на Донбасс для федерализации Украины на условиях Кремля. Он также убежден, что президент Российской Федерации прощупывает почву для ввода миротворцев.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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