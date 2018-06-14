Жебривский рассказал, чем продолжит заниматься на Донетчине. Новости

После отставки губернатор Донетчины продолжит заниматься тремя масштабными проектами в Донецкой области. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 июня, в ходе пресс-конференции в Краматорске (Донецкая обл.) сообщил Павел Жебривский (на фото), 13 июня освобожденный с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению указом президента Украины.

По словам Жебривского, он выполнил не все задания. И некоторыми будет продолжать заниматься после отставки. «Заданий очень много. Но есть 3 проекта, которыми я буду заниматься обязательно. Первый вопрос – это Военный лицей им. Ивана Сирко. Я думаю, что совместно с президентом мы вручим преемнику проектно-сметную документацию. За какие деньги сделано – за бюджетные. И это будет подарок для Донецкой области. И в Краматорске появится военный лицей имени Ивана Сирко, кошевого гетмана, не проигравшего ни одного боя. Второй вопрос – это вопрос олимпийской базы в Святогорске... Я буду искать финансовый ресурс… Третий проект – это "Жемчужина Донетчины". Это на сегодняшний день украинский донецкий "Артек"», – перечислил он.

«Безусловно, по каждому (проекту – ред.) мы начали большой путь», – добавил он.

Напомним, Жебривский предложил президенту Украины две кандидатуры в качестве своих преемников.

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