«Минюст ДНР» перечислил, чем грозит в «республике» долг по коммуналке. Новости

В «ДНР» к должникам по оплате коммунальных услуг применяются меры взыскания, вплоть до отъема квартиры и запрета выезжать за пределы «республики». Об этом говорится в многочисленных разъяснениях «министерства юстиции ДНР», информацию которых «Донецкие новости» свели воедино.

Итак, в «минюсте» констатируют, что в «ДНР» у населения образовалась задолженности по квартирной плате и за потребленные жилищно-коммунальные услуги. Есть возможность реструктуризировать долг, погашая его частями.

Но если задолженность по коммунальным услугам не погашается, то предприятие-поставщик услуги может подать иск в «суд ДНР» на должника.

Если решение «суда» не будет исполнено добровольно (как правило, на это дается до 7 дней), оно подлежит исполнению в принудительном порядке. «С взысканием с потребителя исполнительного сбора в размере 10% от суммы, которая подлежит возмещению, а также расходов, связанных с проведением исполнительных действий. Сюда входят перевозка и хранение имущества, оплата услуг экспертов и т.д.», – добавляют в «минюсте».

В «ведомстве» перечислили, с чего в «ДНР» могут принудительно взыскивать сумму долга:

в первую очередь – с денежных средств должника: с заработной платы, пенсии, стипендии и иных доходов, а также сбережений – наличных и безналичных. В частности, размер удержаний из зарплаты и других доходов должника исчисляется из суммы, оставшейся после удержания «налогов», «сборов» и «единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование». .При этом общий размер взысканий с каждой зарплаты не может превышать ее 50% процентов. Если должник отбывает наказание в виде исправительных работ – удержание не может превышать 70%;

с движимого имущества должника, которое «арестовывают», продают, «а вырученные от реализации такого имущества денежные средства направляются на погашение задолженности по исполнительному документу»;

в случае отсутствия у должника достаточных денежных средств или движимого имущества – взыскивают с недвижимого имущества. В первую очередь, взыскание накладывается на земельный участок и только в последнюю – на жилой дом или квартиру. «Обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено это жилье, не осуществляется в случае, если сумма, подлежащая взысканию, не превышает 24 тыс. руб. (10 тыс. грн по местному курсу валют на 14.06.18, – прим. ред.)».

В «минюсте» уточняют, что должник имеет право предложить виды имущества, на которые необходимо обратить взыскание в первую очередь. «Однако очередность взыскания на денежные средства и имущество должника окончательно определяется государственным исполнителем», – дополняют в «ведомстве».

Удержание долга не производится со следующих выплат:

выходное пособие при увольнении работника;

компенсация работнику за неиспользованный отпуск;

компенсация работнику расходов в связи с переводом, направлением на работу в другую местность или служебной командировкой;

полевое обеспечение, надбавки к заработной плате, другие средства, выплачиваемые вместо суточных и квартирных;

материальная помощь лицам, утратившим право на пособие по безработице;

пособие в связи с беременностью и родами;

единовременное пособие в связи с рождением ребенка;

пособие по уходу за ребенком-инвалидом;

помощь лицам по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком;

помощь на лечение;

пособие на погребение;

и др.

«Также одной из мер принудительного воздействия служит ограничение должника в праве выезда за пределы Донецкой народной республики до выполнения последним своих обязательств», – констатируют в «минюсте».

«Принудительное взыскание повлечет за собой дополнительные расходы должника, такие как, возмещение судебного сбора, взыскание исполнительного сбора и расходов, связанных с информационно-техническим обеспечением исполнительного производства, организацией и проведением исполнительных действий», – уточняют в «ведомстве».

Как сообщалось ранее, при этом в «ДНР» «официально» невозможно вернуть частную квартиру в коммунальную собственность, например, в счет погашения коммунальных долгов.

Напомним, в «ДНР» введено положение, согласно которому должникам запрещено покидать пределы «республики» – такое лицо по решению «суда» вносится в спецсписок невыездных лиц «службы пограничной охраны министерства государственной безопасности ДНР». Данное нововведение вызвало возмущение жителей. Например, такие объявления были вывешены объявления на подъездах жилых домов Донецка. Аналогичные объявления были замечены и в неподконтрольной украинской власти Горловке. Однако по состоянию на конец апреля жители неподконтрольной Украине части Донетчины отмечают, что спокойно пересекают линию разграничения, несмотря на долги за коммуналку.

Также сообщалось, что в «суды ДНР» выросло количество обращений от поставщиков коммунальных услуг. «Такое заявление рассматривается судом в течение трех дней без вызова в суд должника. После выдачи судебного приказа суд не позднее следующего дня высылает его копию должнику»,– прокомментировала «глава судебной палаты по гражданским делам верховного суда ДНР» Лилия Резникова.

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