Жебривский ответил на вопрос о «раскуркуливании» и рассказал об опорных школах. Новости

Начатые на Донетчине проекты, в частности, опорные школы и «куркули», будут продолжены. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 июня, в ходе пресс-конференции в Краматорске (Донецкая обл.) сообщил Павел Жебривский (на фото), 13 июня освобожденный с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению указом президента Украины.

По его словам, «куркули» спрашивают: «А нас "раскуркуливать" не будут?». «Хочу сказать, что никто никого "раскуркуливать" точно не будет. На сегодня, в принципе, эта статья защищена в бюджете. И это направление развития точно будет сохранено», – сказал Жебривский.

«По опорным школам. 12 закончено, 18 сегодня в работе. Полностью все финансовые ресурсы по каждой школе есть. По другим проектам тоже…», – добавил он.

Отозвать деньги по проектам уже невозможно. Так как по некоторым уже 20% реализовано, по другим – 95%: как школа в Мариуполе, которая завершена на 92%.

Павел Жебривский выразил надежду, что президент выберет преемника, который не сузит, а расширит направления, которые начал губернатор Донецкой области со своей командой. «Безусловно, я буду наблюдать за тем, что происходит. Если кто-то кого-то вздумает преследовать, кто-то кого-то вздумает унижать, не оставлю этого так. Я человек с характером, думаю, у меня достаточно будет возможностей для того, чтобы привести в чувство, если такое случится», – пригрозил он.

Во время пресс-конференции также было отмечено, что сегодня в 20:30 Жебривский встретится с президентом Украины.