Лишать украинских паспортов: На что рассчитывает Аваков в своем плане по Донбассу?. Новости

Предложения по реинтеграции Донбасса, изложенные в плане министра МВД Украины Арсена Авакова по возвращению неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей к мирной жизни под украинской юрисдикцией, связаны исключительно с политическими намерениями получить симпатию избирателей, которые выступают за силовой сценарий. Об этом рассказал политолог Кирилл Молчанов.
«Первое на чем настаивает Аваков – что Минские соглашения не функционируют, они "мертвы". Второе: миротворческая миссия – это все очень долго, сложно и непонятно, будет ли она проголосована, и что необходимо проводить какую-то полицейскую миссию. Готовит для этого Нацгвардию, которые на разбитой по секторам территории будут устанавливать украинскую власть», – рассказывает он.
«Дальше он предлагает принять закон о коллаборантах, закон о прощении. Он говорит о том, что необходимо всем, кто там на тот момент проживает, повторно, после проверки, выдали украинские паспорта. Он предлагает их всех признать недогражданами, как в Прибалтике, а потом кому-то выборочно раздавать украинские паспорта», – продолжил Молчанов.
По его словам, в «плане Авакова» есть также предложение, что всех, кто не работал на структуры или предприятиях «ДНР» и «ЛНР», нужно амнистировать, а остальных судить в специальных судах. «Самое интересное, что он предлагает их лишить права голоса, как минимум, на три года. Они уже будут недограждане Украины, получается», – отметил он.
«Это все сугубо политическая риторика. Вряд ли это является жизнеспособной парадигмой для Донбасса, скорее – это его фантазии, которые направлены на то, чтобы себя максимально аффилировать с "ястребами войны" и стать их политическим лидером. Он летал в Вашингтон – поддержку не получил, он этот план презентует везде, я думаю, для того, чтобы можно было получить поддержку 10-15% электората, который стоит на позициях, что необходимо Донбасс возвращать силой», – подытожил политолог.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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