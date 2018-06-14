Дело о сбитом Ил-76: Суд удовлетворил 39 исков пострадавших к Минобороны. Новости

Суд удовлетворил 39 исков пострадавших к Министерству обороны Украины о возмещении морального ущерба в связи с катастрофой военно-транспортного самолета Вооруженных сил Украины Ил-76 14 июня 2014 года на общую сумму 19,5 млн грн. Об этом сегодня, 14 июня, сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.
По словам Лысенко, на основании исследованных доказательств суд пришел к выводу о доказанности вины Виктора Назарова в служебной халатности, что привело к совершению теракта с тяжелыми последствиями. «При этом судом удовлетворено 39 исков пострадавших к Министерству обороны Украины о возмещении морального вреда на общую сумму 19,5 млн грн (иски по 500 тыс. грн)», – отметил спикер.
«В настоящее время указанное решение суда обжаловано обвиняемым, его защитником и представителем Генерального штаба ВС Украины в апелляционной инстанции (Апелляционный суд Днепропетровской области), которым 22.01.2018 назначена комиссионная судебная военная экспертиза, проведение которой поручено Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз. Проведение экспертизы продолжается. После получения соответствующего заключения, рассмотрение уголовного производства будет продолжено», – сообщил представитель Генпрокуратуры.
Напомним, 14 июня 2014 года примерно в 01:10 из ПЗРК «Игла» был сбит военно-транспортный самолет Ил-76 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных Сил ВСУ при посадке в аэропорту «Луганск». На борту самолета находилось 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа.
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