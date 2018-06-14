Возвращение Донбасса: Эксперт назвал дату возможного прогресса. Новости

Прогресса в вопросе возвращения неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей к мирной жизни и под украинской юрисдикцией можно ожидать исключительно после президентских выборов, но они не будут зависеть от того, кто из кандидатов победит. Такое мнение высказал политолог Кирилл Молчанов.

«К концу 2019-го началу 2020 года окно возможностей по Донбассу снова откроется, независимо от того, кто будет новым президентом. Это может быть человек, который будет говорить, что идет на выборы, чтобы восстановить территориальную целостность Украины, имея план на основе Минских соглашений и по миротворческой миссии», – говорит он.

«Это может быть переизбранный Петр Порошенко, который тоже может идти по этому пути, что для его праворадикального электората не совсем популярная вещь. Но он хочет войти в историю как человек, который восстановит территориальную целостность, и сможет реализовать то, с чем шел первый раз на выборы», – продолжил Молчанов.

По его мнению, новоизбранный президент Украины будет иметь больше возможностей для возвращения неподконтрольных территорий Донбасса под украинскую юрисдикцию. «Следующий президент Украины, независимо от его имени и отчества, будет иметь большее плечо возможностей по реализации плана по возвращению Донбасса в юридическое поле Украины», – считает эксперт.

Как сообщалось ранее, научный директор фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Алексей Гарань считает, что с действующими украинскими властями президенту России Владимиру Путину не удалось добиться от Украины уступок по Минским соглашениям, в частности, в вопросе предоставления Донбассу особого статуса, поэтому он рассчитывает на смену политических сил в нашей стране в ходе выборов в 2019 году. Эксперт также заявлял, что в избирательной кампании 2019 года Российская Федерация может влиять на ход президентских и парламентских выборов путем обострения ситуации на Донбассе, а также другими методами.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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