По делу о гибели полковника СБУ в Мариуполе завершено досудебное расследование, – Генпрокуратура. Новости

На месте взрыва в Мариуполе. Фото из открытых источников

Генеральная прокуратура завершила досудебное следствие по делу совершения террористического акта в Мариуполе (Донецкая обл.), в результате которого погиб полковник спецслужбы Александр Хараберюш. Исполнительнице теракта было предъявлено обвинение. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Согласно сообщению, 13 июня Главным следственным управлением Службы безопасности Украины закончено досудебное расследование в уголовном производстве по факту террористического акта, совершенного 31 марта 2017 года в Мариуполе, в результате которого погиб заместитель начальника главного отдела контрразведки Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области полковник Александр Хараберюш.

Следствием установлено, что гражданка Украины по предварительному сговору с участниками незаконных вооруженных формирований «ДНР», действуя по их указаниям и инструкциям, 31 марта 2017 года прикрепила самодельное взрывное устройство на магнитной основе к днищу автомобиля, которым пользовался погибший. Удостоверившись, что полковник сел за руль указанного автомобиля и начал движение, обвиняемая осуществила звонок на номер оператора мобильной связи, установленный во взрывном устройстве, чем активировала его. В результате взрыва офицер погиб на месте происшествия.

«Мотивами совершения этого террористического акта было прекращение эффективного выполнения потерпевшим своих служебных обязанностей в районе проведения АТО, а целью – запугивание населения Донецкой области и сотрудников правоохранительных органов», – отметили в пресс-службе.

Также в Генпрокуратуре сообщили, что подозреваемой вручен обвинительный акт в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт, повлекший гибель человека) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. 13 июня 2018 года обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. В пресс-службе отметили, что ч. 3 ст. 258 УК Украины предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Досудебное расследование в отношении организаторов и других соучастников террористического акта продолжается.

Ранее сообщалось, что полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша, который погиб в Мариуполе (Донецкая обл.), взорвала женщина-диверсант. Она была задержана в Одессе 31 октября 2017 года при попытке оформить биометрический паспорт. По словам главы СБУ Василия Грицака, «центром спецопераций МГБ ДНР», ответственного за теракт в Мариуполе, руководит Евдокимов Василий Викторович, 1973 года рождения, позывной – «Ленин».

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