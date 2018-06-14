«Путин, введи войска!»: Эксперт об эскалации на Донбассе в период выборов. Новости

Президент России Владимир Путин может сыграть решающую роль в переизбрании на второй срок президента Петра Порошенко, используя эскалацию боевых действий на Донбассе, но обострение ситуации на фронте более выгодно действующим украинским властям. Такое мнение высказал политолог Кирилл Молчанов.

«Путин может сыграть существенную роль, если не решающую, но я не уверен, что он в этом заинтересован, потому что Порошенко ему обещал реализовать Минские соглашения еще 4 года назад, а все это зависло. Поэтому я не уверен, что к нему есть доверие», – сказал Молчанов.

По его словам, обострение военной ситуации на Донбассе может быть выгодно украинским властям. «Единственная политтехнология, которая позволит Порошенко переизбраться – это апеллировать к Путину. Только не в плане отпустить Сенцова, а в плане того, чтобы Россия начала активные боевые действия [на Донбассе], по большому счету просить: "Путин, введи войска"», – считает политолог.

«Тогда в Украине можно ввести военное положение, отрезать восток, где не будут за него голосовать, навинтить градус ненависти в обществе, переключить фокус внимания с социально-экономических проблем на волну национальной безопасности и на такой волне опять переизбраться – то, что было в 2014 году. Эту технологию может применить Путин, чтобы Порошенко имел высокие шансы переизбраться в 2019 году», – добавил он.

Эксперт отметил, что России в ближайшее время эскалация на Донбассе не нужна. «Я думаю, что Россия вообще не заинтересована в эскалации боевых действий. Ее устраивает нынешний статус-кво, потому что это медленно и уверенно тянет и президента Украины, и всю страну на социально-экономическое дно», – резюмировал Молчанов.

Политолог также считает, что прогресса в вопросе возвращения неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей к мирной жизни и под украинской юрисдикцией можно ожидать исключительно после президентских выборов, но это не будет зависеть от того, кто из кандидатов победит.

Как сообщалось ранее, научный директор фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Алексей Гарань считает, что с действующими украинскими властями президенту России Владимиру Путину не удалось добиться от Украины уступок по Минским соглашениям, в частности, в вопросе предоставления Донбассу особого статуса, поэтому он рассчитывает на смену политических сил в нашей стране в ходе выборов в 2019 году.

Эксперт также заявлял, что в избирательной кампании 2019 года Российская Федерация может влиять на ход президентских и парламентских выборов путем обострения ситуации на Донбассе, а также другими методами.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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