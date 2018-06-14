Ситуация в пунктах пропуска днем 14 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 14 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Евгения: «11:44. Машин много в сторону Бахмута, очередь двигается медленно».

КПВВ «Марьинка»:

Николай: «10:57. "Каргилл": хвост на спуске с моста»;

«Ansergchi»: «Если хвост на спуске, то (машин, – ред.) 70-80»;

Eugene: «13:42. "Каргилл": в сторону Курахово на спуске с моста».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Kot»: «12:40. В Еленовке около 100 машин в сторону Украины»;

Дарья: «14:20. Еленовка в сторону Украины: пеших нет»;

«Kot»: «14:56. Еленовка: 60-70 машин».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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