Ситуация в пунктах пропуска днем 14 июня. Новости

Ситуация в пунктах пропуска днем 14 июня

ДН

14.06.18 14:59dnews.dn.uaНовости

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 14 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

  • Евгения: «11:44. Машин много в сторону Бахмута, очередь двигается медленно».

КПВВ «Марьинка»:

  • Николай: «10:57. "Каргилл": хвост на спуске с моста»;
  • «Ansergchi»: «Если хвост на спуске, то (машин, – ред.) 70-80»;
  • Eugene: «13:42. "Каргилл": в сторону Курахово на спуске с моста».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • «Kot»: «12:40. В Еленовке около 100 машин в сторону Украины»;
  • Дарья: «14:20. Еленовка в сторону Украины: пеших нет»;
  • «Kot»: «14:56. Еленовка: 60-70 машин».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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