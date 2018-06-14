В МинВОТ призвали абитуриентов неподконтрольного Донбасса учиться в украинских вузах (Видео). Новости

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц призвали абитуриентов из неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса приезжать и подавать документы на поступление в украинские учебные заведения. Видеоролик соответствующего содержания опубликовала пресс-служба МинВОТ.
«Мы ждем жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым в украинских заведениях высшего образования», – отметили в ведомстве.
В пресс-службе также напомнили, что для абитуриентов до 28 сентября действует специальная процедура.
«Обращайтесь в образовательные центры и выбирайте украинское образование», – призвали в МинВОТ.
Также министерством опубликован телефон бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультации: 0800-309-110 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 21:00, в субботу-воскресенье с 9:00 до 18:00).
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