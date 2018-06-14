Возможна ли эскалация на Донбассе после ЧМ по футболу в России, – мнение. Новости

Спрогнозировать политику президента Российской Федерации Владимира Путина и возможна ли эскалация на Донбассе после Чемпионата мира по футболу в России, невозможно, потому что это не поддается логике. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины, директор Центра исследования России Владимир Огрызко.
«Логика России другая. Она перевернута вверх ногами, поэтому спрогнозировать действия человека, который сегодня встал с левой ноги и ему померещилось что-то одно, а завтра он встал с правой – что-то другое, невозможно», – сказал он.
«Единственный, на мой взгляд, способ влияния – это тотальное сдерживание России по всем параметрам, начиная с экономического», – считает Огрызко.
Он также придерживается мнения, что встреча глав МИД стран-участниц «Нормандского формата» показала, что Кремль не готов договариваться о возвращении неподконтрольных украинскому правительству территорий Донбасса под контроль Украины и о миротворческой миссии ООН.
Как сообщалось ранее, Чемпионат мира по футболу, финальная часть которого сегодня, 14 июня, начнется в России, из-за агрессии в Украине и в Сирии, а также из-за отравления семьи Скрипалей в Великобритании призвали бойкотировать ряд стран – Великобритания, Канада, Австралия, Польша, Исландия, Финляндия и Украина.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»
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