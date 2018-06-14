Захарченко о коммуналке в «ДНР»: Война – это не значит, что все бесплатно. Новости

Если идет война – это не значит, что все бесплатно, поэтому в «ДНР» все должны платить за коммунальные услуги. Как передает местная газета, об этом в ходе последней встречи с представителями масс-медиа заявил «глава ДНР» Александр Захарченко.

В ходе встречи ему доложила, что, в частности, в Донецке началась новая волна отключения должников по оплате услуг ЖКХ. Это касается и обстреливаемых районов, например, в Кировском районе было несколько случаев прекращения подачи электроэнергии. Люди активно обсуждают эту тему и боятся, что будут отключать всех стихийно.

Захарченко уверяет, что «отключают только злостных неплательщиков». «Человек должен прийти, объяснить свое положение, принести документы, подтверждающие, что жилье находилось в зоне обстрелов, и ему пойдут навстречу. Но я считаю, что все должны платить за оказанные услуги. Если идет война, это не значит, что все бесплатно… С 2014 года мы не поднимали тарифы. Люди должны учитывать, что платежи – это заработные платы работников ЖКХ, у них есть семьи и дети. Не получается – приходите, решайте эти вопросы», – сказал он.

Как сообщалось ранее, «министерство юстиции ДНР» перечислило меры, применяемые к должникам по оплате коммунальных услуг, вплоть до отъема квартиры и запрета выезжать за пределы «республики». Например, в Донецке при взыскании задолженности в 43 211 руб. (21,6 тыс. грн по местному курсу валют на тот период) был наложен «арест» на автомобиль Chevrolet Lacetti, принадлежащий должнику.

Напомним, в «ДНР» введено положение, согласно которому должникам запрещено покидать пределы «республики» – человек вносится в спецсписок невыездных лиц «службы пограничной охраны министерства государственной безопасности ДНР». Данное нововведение вызвало возмущение жителей. Например, такие объявления были вывешены на подъездах жилых домов Донецка, аналогичные объявления были замечены и в Горловке. Однако по состоянию на конец апреля жители неподконтрольной Украине части Донетчины отмечают, что спокойно пересекают линию разграничения, несмотря на долги за коммуналку.

Также сообщалось, что в «суды ДНР» выросло количество обращений от поставщиков коммунальных услуг. «Такое заявление рассматривается судом в течение трех дней без вызова в суд должника. После выдачи судебного приказа суд не позднее следующего дня высылает его копию должнику»,– прокомментировала «глава судебной палаты по гражданским делам верховного суда ДНР» Лилия Резникова.

При этом в «ДНР» «официально» невозможно вернуть частную квартиру в коммунальную собственность, например, в счет погашения коммунальных долгов.

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