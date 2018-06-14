Захарченко о коммуналке в «ДНР»: Война – это не значит, что все бесплатно. Новости

Если идет война – это не значит, что все бесплатно, поэтому в «ДНР» все должны платить за коммунальные услуги. Как передает местная газета, об этом в ходе последней встречи с представителями масс-медиа заявил «глава ДНР» Александр Захарченко.
В ходе встречи ему доложила, что, в частности, в Донецке началась новая волна отключения должников по оплате услуг ЖКХ. Это касается и обстреливаемых районов, например, в Кировском районе было несколько случаев прекращения подачи электроэнергии. Люди активно обсуждают эту тему и боятся, что будут отключать всех стихийно.
Захарченко уверяет, что «отключают только злостных неплательщиков». «Человек должен прийти, объяснить свое положение, принести документы, подтверждающие, что жилье находилось в зоне обстрелов, и ему пойдут навстречу. Но я считаю, что все должны платить за оказанные услуги. Если идет война, это не значит, что все бесплатно… С 2014 года мы не поднимали тарифы. Люди должны учитывать, что платежи – это заработные платы работников ЖКХ, у них есть семьи и дети. Не получается – приходите, решайте эти вопросы», – сказал он.
Как сообщалось ранее, «министерство юстиции ДНР» перечислило меры, применяемые к должникам по оплате коммунальных услуг, вплоть до отъема квартиры и запрета выезжать за пределы «республики». Например, в Донецке при взыскании задолженности в 43 211 руб. (21,6 тыс. грн по местному курсу валют на тот период) был наложен «арест» на автомобиль Chevrolet Lacetti, принадлежащий должнику.
Напомним, в «ДНР» введено положение, согласно которому должникам запрещено покидать пределы «республики» – человек вносится в спецсписок невыездных лиц «службы пограничной охраны министерства государственной безопасности ДНР». Данное нововведение вызвало возмущение жителей. Например, такие объявления были вывешены на подъездах жилых домов Донецка, аналогичные объявления были замечены и в Горловке. Однако по состоянию на конец апреля жители неподконтрольной Украине части Донетчины отмечают, что спокойно пересекают линию разграничения, несмотря на долги за коммуналку.
Также сообщалось, что в «суды ДНР» выросло количество обращений от поставщиков коммунальных услуг. «Такое заявление рассматривается судом в течение трех дней без вызова в суд должника. После выдачи судебного приказа суд не позднее следующего дня высылает его копию должнику»,– прокомментировала «глава судебной палаты по гражданским делам верховного суда ДНР» Лилия Резникова.
При этом в «ДНР» «официально» невозможно вернуть частную квартиру в коммунальную собственность, например, в счет погашения коммунальных долгов.
Читайте также:
- «Минюст ДНР» перечислил, чем грозит в «республике» долг по коммуналке
- В «ДНР» рассказали, с какой суммы коммунального долга могут забрать квартиру
- Надо платить: В «ДНР» массово отключают от электроэнергии
- В Донецке за долги по коммуналке арестовали машину
- «Латентный фашизм»: В Донецке отключают должников (Фото)
- После воды в «ДНР» должникам отключают российский газ
- В Харцызске должникам будут блокировать канализацию
- Из «ДНР» не выпустят должников за воду
- В «ДНР» долги за коммуналку удерживают из зарплат, стипендий и прочих доходов
- Переселенцам: Могут ли в «ДНР» забрать квартиру за долги ЖКХ
- «Суд ДНР»: Иски о взыскании коммунальной задолженности рассматриваем без присутствия должника
- В «ДНР» официально запретили должникам покидать пределы «республики»
- Нужно ноги отрезать: Соцсети о запрете выезда должникам за пределы «ДНР»
Комментарии