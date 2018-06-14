Время пребывания переселенцев на неподконтрольном Донбассе не изменялось, – юристы . Новости

В Закон «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» не вносилось никаких изменений, ограничивающих передвижение ВПЛ по Украине либо прежусматривающиих сокращение срока пребывания на временно неподконтрольных территориях. Об этом сообщают в общественном объединении «Донбасс-SOS».

В частности, общественники отмечают, что в последнее время в организацию все чаще обращаются встревоженные граждане с информацией о том, что с 1 июня 2018 изменился срок пребывания на временно оккупированных территориях с 59 дней на 50 дней. «Это слухи, на данный момент не имеющие под собой никаких правовых оснований! Пребывания на временно оккупированных территориях более 60 дней, как основание для отмены справки переселенца и, соответственно, выплат, предусмотрено статьей 12 Закона Украины “Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц” . Здесь изменений нет!», – сообщают активисты.

подал заявление об отказе от справки;

совершил преступление: действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; террористический акт; вовлечение в совершение террористического акта; публичные призывы к совершению террористического акта; создание террористической группы или террористической организации; содействие совершению террористического акта; финансирования терроризма; осуществление геноцида, преступления против человечности или военного преступления;

выехал на постоянное место жительства за границу;

-подал заведомо недостоверные сведения.

Также отмечаем, что справка переселенца может быть отменена в случае если человек: