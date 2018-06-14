«Укрзализныця» запустит ко Дню Конституции дополнительные рейсы графиковых поездов. Новости

Во время праздничных выходных по случаю Дня Конституции Украины «Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы для графиковых поездов направлением в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожного ведомства.

В частности, речь идет о таких поездах:

Поезд № 92 Константиновка - Одесса осуществит дополнительные рейсы 27, 29 июня и 1 июля и обратно 28 и 30 июня и 2 июля. Отправление из Константиновки в 15:30, прибытие в Одессу в 08:04. Из Одессы поезд отправится в 13:28 и прибудет в Константиновки в 05:40.

Поезд № 787 Харьков - Константиновка в дополнительные рейсы отправится 27 и 30 июня. Отправление из Харькова в 19:03 и прибытие в Константиновки в 23:30. Из Константиновки поезд отправится 27, 28 июня и 1 июля в 05:00 и прибудет в Харьков в 09:50.

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