Кто оплатит отправку миротворцев на Донбасс, – эксперт . Новости

Введение миротворческой миссии на Донбасс обойдется в несколько миллиардов долларов, и будет зависеть от того, как будет разворачиваться миссия. Так считает старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Андрей Каракуц.

«Если мы говорим о цифре 30 тысяч (миротворцев – прим), безусловно, это огромные средства... миллиарды долларов, и подобные траты возможны либо в рамках международных организаций либо специальных конференций доноров, которые собираются и предоставляют подобные средства. То есть мы можем рассчитывать на поддержку ООН, но бюджет ООН небольшой. Это должны быть чрезвычайные меры, специальное заседание и решение, которое расширит данный бюджет. Здесь мы можем ощущать только поддержку наших западных союзников, таких как Германия, Франция, возможно, других стран Евросоюза. Речь идет о нескольких миллиардах долларов, и это зависит от того, как будет разворачиваться миссия. Сразу 30 тысяч не могут приехать в Донбасс. Это будет постепенный процесс. Сначала подготовительный этап, который может тянуться полгода-год, когда приедут эксперты ООН, которые будут рассматривать возможность размещения миссии, затем появится первый контингент, будет решаться, как обеспечивать порядок. Не нужно забывать, что все это сложно с логистической точки зрения, размещение и т.д. Даже строительство казарм, это длительный процесс. Поэтому эта сумма будет тратиться на протяжении какого-то периода», – сказал Андрей Каракуц.

Если говорить о последующих выборах на неподконтрольной в настоящее время украинской власти территории Донбасса, то, как отметил эксперт, введение миротворческого контингета, осуществелние всех функций по тому, чтобы создать новые формы управления – это вопрос не недель и месяцев, это вопрос долгосрочный. «И в данной ситуации очень важно обеспечить, чтобы на этих территоиях существовала свобода мнений, сохранялся плюрамистический характер СМИ, я имею ввиду самые разные СМИ...которые будут представлять реальную картину», – отметил научный сотрдник.

По его мнению, если на неподконтрольной территории не будет российского военного компонента, будет выведена вся техника, будет выведен офицерский состав российских вооруженных сил, командование которых осуществляетсся из Ростова, то полицейская миссия сможет достаточно быстро взять под контроль ситуацию, и хотя нельзя исключать какого-то противостояния, но это уже будет соврешенно другая ситуация для урегулирования ситуации в данном регионе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио Свобода»