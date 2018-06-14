За каждой дверью – Захарченко: Что творится внутри «единого регистрационного центра» Донецка (Фото). Новости

В июне в неподконтрольном украинской власти Донецке немного уменьшились очереди в «единый регистрационный центр», где, в том числе, оформляют документы по сделкам купли-продажи недвижимости. Это результат запрета с 1 июня обслуживать в «ЕРЦ» риелторов, которые составляли примерно треть очереди.

Тем не менее, 12 июня на встрече с «и.о. министром юстиции ДНР» Еленой Радомской «глава ДНР» Александр Захарченко акцентировал, что продолжает получать жалобы на очереди в «ЕРЦ». «Огромные очереди при получении всевозможных документов, начиная со свидетельств о регистрации квартиры, техпаспортов и т.д. Ситуация не очень хорошая. Очереди стоят огромнейшие», – констатировал Захарченко.

Радомская в ответ заметила, что сотрудники работают на «голой ставке», тем самым труд не мотивирован. Несмотря на то, что «ЕРЦ» в Донецке был открыт в ноябре 2017 года, «министр» только сейчас предложила ввести систему премирования работников. Правда, не сообщила, когда она будет внедрена. Также, по словам Радомской, уменьшить «живую» очередь планируют за счет введения системы электронной записи.

Новую систему предварительной электронной записи анонсировала и пресс-секретарь «министерства юстиции ДНР» Екатерина Игнатова. «Ранее, чтобы получить предварительный талон, нужно было обратиться в ЕРЦ и записаться на удобный день для получения талона, потом прийти к началу рабочего дня в ЕРЦ и получить свой электронный талон, и уже дождавшись очереди, получить услугу. Но со следующей недели (с 11 июня – прим. ред.) на сайте минюста будет раздел, в котором будет доступна запись по предварительной очереди. После заполнения формы человек получит электронный талон, в котором указаны ФИО, адрес объекта недвижимости и дата и время, в которые нужно будет обратиться в ЕРЦ. До 1 июля данная услуга будет действовать в тестовом режиме, затем запустим ее в полном объеме», – рассказывала Игнатова в видеоролике «минюста» неделю назад.

При этом по состоянию на сегодня, 14 июня, на сайте «минюста ДНР» так и не появился раздел по электронной предварительной записи.

Также на встрече с Радомской «глава ДНР» предложил открыть второй «ЕРЦ» в Донецке, учитывая, что город густонаселенный. Но «министр» не поддержала данную инициативу, сообщив, что планируют открывать отделение «ЕРЦ» на базе, например, «нотариальной конторы», а также рассчитывают на спад ажиотажа.

«Сейчас существует ажиотаж вокруг всех органов, связанных с регистрацией права собственности. Это связано с тем, что порядка трех лет рынок недвижимости не работал полноценно. Сейчас он оживился, и соответственно у населения есть потребность в оформлении документов. Кроме того есть большое количество наследственных дел, которые находятся на оформлении. Однако этот поток закончится, и не будет такого ажиотажа. По статистике ЕРЦ в других городах – Макеевки, Горловки, Старобешево – такой проблемы, как в Донецке, нет. И ажиотажа там нет на рынке недвижимости. В Енакиево пропускная способность ЕРЦ в день составляет 30-50 человек максимум, но и население там не в том количестве», – заключила Радомская.

Пока «ЕРЦ» работает в штатном режиме. С июня в нем в дополнение к терминалу открыли и отделение «центрального республиканского банка ДНР». Примечательно, что в каждом отделе центра висит портрет Захарченко, на каждом рабочем месте установлен флажок «ДНР».

Напомним, «единый регистрационный центр»,предоставляющий услуги по принципу «единого окна»,был открытв Донецке в ноябре 2017 года. Здесьоформляют техпаспортана недвижимость вместо БТИ (бюро технической инвентаризации), а также «регистрируют» недвижимость, в частности, после сделок купли-продажи.

Несмотря назаявления «властей ДНР»о решении проблемы с очередями за оформлением технических паспортов и регистрации квартир,сохраняютсяогромные очередииограничения в выдаче талонов, люди занимаюточередь за талонами в 5 утра. В день их выдают до 100 шт., лимит обусловлен недобором персонала. После подачи документы оформляются по «нормам» до 120 дней, хотя на практике – до 4-х месяцев. Несмотря на многочисленные просьбы жителей, в «ЕРЦ» нет дополнительной платной услуги по ускорению процесса. С 1 июня 2018 года в «ЕРЦ» запретили обслуживать риелторов.

При этом при покупке-продаже квартиры в «ДНР»придется дополнительно заплатитьдо 20% от сделки. Кроме того, если в довоенный период стоимость услуг агентств недвижимости выражалась в проценте от сделки, то сейчас, при «ДНР»,цена фиксированная – от тысячи долларов.

Какотмечалось, все сделки, совершенные с недвижимостью на неподконтрольной Украине части Донбасса не являются легитимными, и квартиры будут возвращены изначальным владельцам после восстановления целостности страны.

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