Небезопасно для жизни: «Мэр» Донецка рассказал о состоянии мест для купаний. Новости

Из 19-ти водоемов в неподконтрольном украинской власти Донецке нет пляжей, чье открытие было бы одобрено «соответствующими службами», также при «ДНР» ни разу не проводилось исследование дна этих прудов, водохранилищ. Об этом в интервью местной газете сообщил «мэр» Донецка Алексей Кулемзин.

«Купание в таких местах небезопасно для жизни. У нас в городе есть 19 водоемов, которые, несмотря на запрет, используются населением как места отдыха. Санэпидслужба ежегодно с апреля по октябрь проводит лабораторный контроль качества воды, и там, где оно не соответствует норме, районные администрации устанавливают таблички "Купание запрещено"», – сказал Кулемзин.

Он добавил, что при этом штрафы за купание в неположенных местах в «ДНР» не предусмотрены. «Сотрудники полиции могут привлечь несознательных граждан к ответственности только за нарушение общественного порядка», – уточнил «мэр».

Кулемзин также отметил, что из-за военных действий с 2014 года не проводились обследование дна донецких водоемов и их очистка от посторонних предметов. «Так что купание в наших прудах небезопасно», – подчеркнул он.

Тем не менее, в соцсетях жители Донецка обмениваются излюбленными местами отдыха у воды в черте города. Называются следующие водоемы:

Питьевой ставок (Кировский район);

пруды Кирша (Ленинский район);

Донецкое море (Ленинский район);

Кальмиусское водохранилище в центре города: Вадим: «Чем Кальмиус плох? Куча людей загорает и купается, пляжей несколько, на Набережной основной вроде... Я и сам там частенько. Меня и Кальмиус вполне устраивает – не грязнее многих ставков, да и того же Азовья – уточки плавают, рыба всякая, да и детей куча в воде каждый день (обратите внимание – многие дети купаются почти каждый день, то есть не каждый день разные – значит, после купанья с ними ничего не происходит »; Дарья: «Как можно купаться в Кальмиусе? Я б и рыбу оттуда выловленную есть не стала, не то, чтобы туда заходить... Я последний раз в донецких ставках купалась лет 20 назад)) Сейчас не рискую ни в одном. Как ни крути, море есть море, и даже грязное Азовское – чище этих ставков. Уточки и рыба не показатель, там во многих кишечную палочку можно найти. На детей внимания не обращаю, кто там купается) Это пусть их родители думают, своих бы не пустила)»;



ставок на территории Ботанического сада.

Также дончане рекомендуют воспользоваться платными пляжами. Например, один из таких находится «в ведении» ресторана, расположенного в начале Куйбышевского района по б-ру Хмельницкого. Стоимость в будние дни – 150 руб. место с шезлонгом (63 грн по местному курсу валют на 14.06.18), выходные – 200 руб. (83 грн). «Можно прийти на пляж, заплатить за вход. Только спиртное с собой нельзя – покупать там, ну, цены нормальные», – делится Николай.

Напомним, что и в 2017 году ни один пляж и водоем в Донецке не был пригоден для купания.

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