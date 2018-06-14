В неподконтрольном Донецке людей испугал огромный столб дыма (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке в стороне Куйбышевского района наблюдается огромный столб дыма. Об этом сегодня, 14 июня, пишут пользователи соцсетей, разместив соответствующие фото.
Жители Донецка высказывают предположения о том, что это горит:
- «Малпо»: «Что-то горит, огромный столб дыма»;
- «Донецк»: «Со стороны шахты Куйбышевской валит дым. Опять горит админздание?»;
- Константин: «Сильный пожар на севере города. Рядом с шахтным копром видно огромное пламя. Дымища на полнеба»;
- «Малпо»: «Горит на КПП, раньше там шлакоблок реализовывали и плитку, это рядом с шахтой Куйбышевской. Сейчас там пожарные машины работают».
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