В неподконтрольном Донецке людей испугал огромный столб дыма (Фото). Новости

В неподконтрольном Донецке людей испугал огромный столб дыма (Фото)

ДН

14.06.18 20:42dnews.dn.uaНовости

Фото: соцсети

В неподконтрольном украинской власти Донецке в стороне Куйбышевского района наблюдается огромный столб дыма. Об этом сегодня, 14 июня, пишут пользователи соцсетей, разместив соответствующие фото.

Жители Донецка высказывают предположения о том, что это горит:

  • «Малпо»: «Что-то горит, огромный столб дыма»;
  • «Донецк»: «Со стороны шахты Куйбышевской валит дым. Опять горит админздание?»;
  • Константин: «Сильный пожар на севере города. Рядом с шахтным копром видно огромное пламя. Дымища на полнеба»;
  • «Малпо»: «Горит на КПП, раньше там шлакоблок реализовывали и плитку, это рядом с шахтой Куйбышевской. Сейчас там пожарные машины работают».

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