В неподконтрольном Донецке людей испугал огромный столб дыма (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке в стороне Куйбышевского района наблюдается огромный столб дыма. Об этом сегодня, 14 июня, пишут пользователи соцсетей, разместив соответствующие фото.

Жители Донецка высказывают предположения о том, что это горит: