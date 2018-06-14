Человек на войне: Памяти погибших военных в сбитом над «ЛНР» Ил-76 сняли пронзительный клип. Главная

Сегодня, 14 июня, исполняется четвертая годовщина катастрофы украинского военного самолета, сбитого незаконными вооруженными формированиями при посадке в аэропорту «Луганск» в 2014 году. Киевская рок-группа OVAND GRIM представила песню и клип, посвященные памяти десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и экипажа Ил-76, сообщает «РБК.Украина».

Сюжет «Ксю» рассказывает историю любви двух людей, которых навсегда разлучила война. Ксю – это имя девушки, невесты десантника, героини истории из Закарпатья. «Эта песня и клип не о войне, а в первую очередь о человеке на войне. Потому что только человек и его жизнь является самым дорогим, что может быть. И мы показываем не какой-то отдельный героический подвиг солдата, а скорее самого солдата показываем человеком. Просто человеком. Который чувствует, который живет и который любит. Несмотря на все и вопреки всему», – отметил вокалист OVAND GRIM Виталий Олексиенко.

В организации съемок творческой группе помогали ветераны АТО, волонтеры и люди, для которых важна память Героев, павших за Украину. А главную женскую роль исполнила «Мисс Мукачево 2012», актриса Татьяна Шавкова.

Напомним, 14 июня 2014 года украинский военно-транспортный самолет Ил-76, выполнявший задание по замене личного состава, доставке боеприпасов и бронетехники для бойцов ВСУ, осуществлявших оборону аэропорта города Луганска от пророссийских боевиков, был сбит террористами «ЛНР». Трагедия произошла при заходе самолета на посадку в районе аэропорта. Самолет упал около села Красного, в 2 км от взлетно-посадочной полосы. На борту Ил-76 находились 49 человек. В результате катастрофы все они погибли.