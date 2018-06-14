В неподконтрольном Донецке горит шахта «Куйбышевская» (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке огромный столб дыма, который сегодня, 14 июня, испугал горожан, оказался пожаром на шахте «Куйбышевская», расположенной в одноименном районе. Об этом жители сообщают в соцсетях.

Угольное предприятие официально не работает с 2009 года. Пожар возник в складских помещениях шахты, на которых, по словам местных жителей, хранились стройматериалы:

«ФБ»: «Снова пожар на шахте Куйбышевской. Шахта не рабочая. Горят, вроде как, склады»;

«Малпомалу»: «Горит на КПП, раньше там шлакоблок реализовывали и плитку, это рядом с шахтой Куйбышевской. Сейчас там пожарные машины работают»;

Галина: «На территории шахты горит постройка».

Фото: соцсети

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